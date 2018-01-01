Переключиться на мобильную версию

Украинские фигуристы Назарова и Никитин попали в финал ЧМ

Комментариев: 0
Украинская танцевальная пара стала 16-й в короткой программе.
Максим Никитин и Александра Назарова
Максим Никитин и Александра Назарова
НОК Украины

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин попали в финал чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Милане.

Наши спортсмены заняли 16-е место и попали в Топ-20 лучших пар, получив за свое выступление 63,35 балла.

Лидируют после короткой программы французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. За свое выступление Пападакис и Сизерон получили 83,73 балла и побили мировой рекорд, который составлял 83,67 балла и был установлен канадцами Тессой Вирчу/Скоттом Мойром на Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале.

Второе место занимают американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (80,42 балла). Тройку замыкают канадцы Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (78,31).

Финал соревнований фигуристов в состязаниях танцевальных пар состоится в субботу, 24 марта.

Ранее сообщалось, что фигуристка из Украины с мировым рекордом  выиграла чемпионат мира

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: фигурное катание, Александра Назарова, Максим Никитин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь