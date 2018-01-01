Украинские фигуристы Назарова и Никитин попали в финал ЧМ

Украинская танцевальная пара стала 16-й в короткой программе.

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин попали в финал чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Милане.

Наши спортсмены заняли 16-е место и попали в Топ-20 лучших пар, получив за свое выступление 63,35 балла.

Лидируют после короткой программы французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. За свое выступление Пападакис и Сизерон получили 83,73 балла и побили мировой рекорд, который составлял 83,67 балла и был установлен канадцами Тессой Вирчу/Скоттом Мойром на Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале.

Второе место занимают американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (80,42 балла). Тройку замыкают канадцы Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (78,31).

Финал соревнований фигуристов в состязаниях танцевальных пар состоится в субботу, 24 марта.

Ранее сообщалось, что фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира

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