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WADA пригрозило обратиться в CAS, если федерации не будут расследовать дела россиян

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Предполагается, что федерации будут рассматривать каждый случай и принимать решения, опираясь на собственную информацию.
WADA пригрозило обратиться в CAS, если федерации не будут расследовать дела россиян
WADA пригрозило обратиться в CAS, если федерации не будут расследовать дела россиян
wada-ama.org

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если международные спортивные федерации не будут расследовать дела российских атлетов, заявил глава WADA Крэйг Риди.

WADA продолжает передавать федерациям информацию, полученную из системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории, в том числе сведения по стероидным профилям.

Предполагается, что федерации будут рассматривать каждый случай и принимать решения, опираясь на собственную информацию.

"Мы ясно сказали, что это дело каждой федерации. Мы располагаем информацией по этим делам, поэтому спросим у федераций, собираются ли они расследовать дела. Мы намерены сказать: "Мы предоставили вам максимум информации, поэтому сообщите, пожалуйста, будете ли предпринимать какие-либо меры". Если нет, то мы сохраняем за собой право пойти в CAS", – цитирует Риди InsideTheGames.

По словам директора WADA по расследованиям Гюнтера Юнгера, WADA направило в федерации информации по более чем 60 делам.

Ранее сообщалось, что Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде 1980 года в Москве.

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Теги: WADA, допинг, CAS, суд
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