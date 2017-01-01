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Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира

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Алена Савченко в шестой раз стала чемпионкой мира в парном катании.
Алена Савченко и Бруно Массо
Алена Савченко и Бруно Массо
Getty Images

Олимпийские чемпионы Алена Савченко и Бруно Массо выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в Милане, обновив собственный мировой рекорд по очкам в произвольной программе и превзойдя лучшее достижение по сумме баллов, набранных в двух прокатах.

Савченко и Массо в четверг получили за прокат произвольной программы 162,86 балла и улучшили собственное достижение (159,31), которое было установлено на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Суммарно в активе немецкой пары стало 245,84 балла.

Алена Савченко родилась в Украине и до 2004 года представляла на соревнованиях нашу страну, после чего перебралась в Германию. Для Алены это уже шестое золото чемпионатов мира – пять предыдущих было выиграно в паре с Робином Шолковы.

Серебро чемпионата мира завоевали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу – французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Украинские фигуристы в этом виде программы представлены не были.

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Теги: фигурное катание, чемпионат мира
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