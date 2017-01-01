Украинский фигурист Павлов не попал в финал ЧМ

Иван Павлов не сумел пробиться в произвольную программу.

Украинец Иван Павлов не смог попасть в произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане.

За короткую программу наш спортсмен получил от судей за свой прокат 64,18 балла и занял итоговое 29-е место, в то время как в финальный раунд соревнований проходили 24 лучших спортсмена.

Промежуточное лидерство на счету Натана Чена из США (101,94 балла), который опережает Михаила Коляду из России (100,08) и еще одного американца Винсента Жоу (96,78).

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