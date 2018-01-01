Абраменко: Если я закончу карьеру, то фристайл перестанет существовать в Украине

Олимпийский чемпион Александр Абраменко хочет выступить на Играх-2022.

Олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане Александр Абраменко заявил, что без него фристайл в Украине перестанет существовать.

"На данный момент, к моему большому сожалению, нет никого такого же уровня. Даже минимум такого же уровня и близко никого нет. Это очень печально. Если никаких баз не будет строиться, не будет развиваться спорт, то, к сожалению, и будущего у этого спорта не будет. Если я закончу карьеру, то фристайл, в частности акробатика, закончит свое существование в Украине точно так же.

Олимпиада 2022? Олимпийский сезон – очень длительный период. Такое загадывать вообще нельзя. Но мне бы однозначно хотелось, а там время покажет.

Подарили ли власти квартиру? Да, городская власть подарила мне квартиру в Николаеве. В Киеве с квартирой помог президент федерации", – приводит слова Абраменко ресурс Апостроф.

Ранее сообщалось, что Президент Украины вручил Абраменко орден "За заслуги" ІІІ степени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!