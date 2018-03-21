Рикардиньо заставил болельщиков взяться за голову, забив невероятной красоты гол
Португалец Рикардиньо отличился фантастическим голом за клуб Мовистар в финальном матче Кубка Испании по футзалу против Хаена.
При счете 1:1, во втором тайме, Рикардиньо выскочил один на один с голкипером соперника, элеганто перекинув его и вторым касанием отправив мяч в сетку ворот.
Suas definições de GOLAÇO foram atualizadas!— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 18 марта 2018 г.
Obrigado, @ricardinho10ofi! pic.twitter.com/Y1aHwMnhYf
Отметим, что гол Рикардиньо в конечном итоге не помог Мовистару завоевать Кубок Испании, так как футзалисты Хаена сумели добыть волевую победу уже в экстра-тайме (4:3).
Смотрите также потрясающий гол Рикардиньо рабоной за сборную Португалии в матче ЧЕ-2018 по футзалу против команды Румунии.
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