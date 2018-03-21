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Рикардиньо заставил болельщиков взяться за голову, забив невероятной красоты гол

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Изящный гол Рикардиньо не помог его команде выиграть Кубок Испании по футзалу.
Рикардиньо
Рикардиньо
ojogo.pt

Португалец Рикардиньо отличился фантастическим голом за клуб Мовистар в финальном матче Кубка Испании по футзалу против Хаена. 

При счете 1:1, во втором тайме, Рикардиньо выскочил один на один с голкипером соперника, элеганто перекинув его и вторым касанием отправив мяч в сетку ворот.  

Отметим, что гол Рикардиньо в конечном итоге не помог Мовистару завоевать Кубок Испании, так как футзалисты Хаена сумели добыть волевую победу уже в экстра-тайме (4:3).

Смотрите также потрясающий гол Рикардиньо рабоной за сборную Португалии в матче ЧЕ-2018 по футзалу против команды Румунии. 

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Теги: футзал, Рикардиньо, Кубок Испании по футболу, Мовистар, Хаен
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