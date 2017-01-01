Сборная Украины по каратэ завоевала три медали на турнире в Роттердаме

Украинские каратисты снова среди лучших в мире в категории кумитэ.

Сборная Украины по каратэ завоевала три бронзовые медали на этапе Karate 1 Premier League, который проходил 16-18 марта в Роттердаме.

Снова с медалью в Украину вернется талантливая одесситка Анжелика Терлюга, выступающая в весовой категории до 55 кг и являющаяся лидером мирового рейтинга.

В рамках своей турнирной сетки наша каратистка победила соперниц из Македонии (1:0), Польши (3:0) и Индонезии (8:0). В полуфинале лидер сборной уступила турчанке Туби Якан (0:1), а в бронзовом финале победила эстонку Ли Лирисман (1:0).

Анита Серегина в своей категории до 61 кг также стала третьей. Девушка победила соперниц из Ирана (1:0) и Хорватии (3:0), а затем проиграла решением судей турчанке Мерве Чобан (0:0). В утешительных схватках украинка одолела Джоан Орбон из США (2:0) и Мадина Ательбаеву из Казахстана (1:1).

Третьей бронзовой призершей из Украины стала львовянка Галина Мельник (до 68 кг). Украинка в рамках соревнований победила соперницу из Тайпея (4:0), а затем прошла первого номера мирового рейтинга, чемпионку мира 2014 года Ализе Ажье из Франции. Затем у нашей каратистки были победа над Мариной Ракович из Черногории (1:0) и поражение при равном счете 2:2 от Мирославы Копуновой со Словакии. В утешительных схватках Мельник победила Монику Стефановскую из Македонии (3:0) и Мелиссу Братичиз Канады (3:3).

Напомним, на предыдущем этапе Karate 1 Premier League украинская команда завоевала две медали.

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