Футзал: Энергия в пятый раз в истории выиграла Кубок Украины

Максим Павленко не сумел завоевать трофей в девятый раз в карьере.

Львовская Энергия стала обладателем Кубка Украины по футзалу, обыграв в финале Ураган из Ивано-Франковска.

"Энергетическое" дерби оправдало все ожидания и вышло насыщенным на опасные моменты. Энергия дважды выходила вперед в первом тайме, но Ураган дважды отыгрывался.

После перерыва команды начали играть осторожнее и в этой стихии лучше себя чувствовали игроки команды Валерия Легчанова. Львовяне не давали сопернику создавать моменты у собственных ворот и были активными у владений Евгения Иваняка. В результате, они забили два мяча на старте второй 20-минутки и относительно спокойно довели матч к победе. Обмен забитыми мячами в конце встречи на итоговый результат не повлиял.

Таким образом, Энергия в пятый раз в истории выиграла Кубок Украины и не дала наставнику Урагана Максиму Павленко получить свою девятую золотую медаль турнира и первую в качестве тренера.

Кубок Украины. Финал

Ураган (Ивано-Франковск) – Энергия (Львов) – 3:5 (2:2)

Ураган: Иваняк – Киндратив, Симка, Зварич, Шотурма – Микитюк, Горбатый, Лысенко, Швед, Корсун, Цилык, Пелех

Энергия: Кардаш – Кузь, Танский, Струк, Федюк – Коваль, Пысько, Радевич, Легендзевич, Гасюк, Абрамчук, Ковальчук

Голы: Игорь Корсун, 7, Андрей Симка, 19, Юлиан Горбатый, 39 - Тарас Кузь, 4, 7, 25. Олег Легендзевич, 24, 38.

Предупреждения: Михаил Зварич, 13. Николай Микитюк, 25. Марьян Пелех, 29. – Сергей Коваль, 27.

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