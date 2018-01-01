Беленюк снялся в клипе известного рэпера

Жан Беленюк стал героем клипа украинского рэпера ЯрмаКа.

Украинский борец греко-римского стиля и олимпийский призер Жан Беленюк стал героем клипа украинского рэпера Александра Ярмака на песню "Гни свою линию".

Клип вышел на онлайн-платформе YouTube 17-го марта и уже собрал порядка 200 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что Жан Беленюк стал чемпионом польской борцовской лиги. Также Беленюк создал страницу в Instagram для своей собаки.

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