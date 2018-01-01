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Беленюк снялся в клипе известного рэпера

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Жан Беленюк стал героем клипа украинского рэпера ЯрмаКа.
Беленюк снялся в клипе известного рэпера
Беленюк снялся в клипе известного рэпера
instagram.com/zhanbeleniuk/

Украинский борец греко-римского стиля и олимпийский призер Жан Беленюк стал героем клипа украинского рэпера Александра Ярмака на песню "Гни свою линию".

Клип вышел на онлайн-платформе YouTube 17-го марта и уже собрал порядка 200 тысяч просмотров. 

Ранее сообщалось, что Жан Беленюк стал чемпионом польской борцовской лиги. Также Беленюк создал страницу в Instagram для своей собаки.  

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Теги: Жан Беленюк, клип
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