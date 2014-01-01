Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде 1980 года в Москве

Новые сенсационные заявления от бывшего главы московской антидопинговой лаборатории.

Григорий Родченков через своего адвоката Джима Уолдена рассказал датским и норвежским журналистам о допинге на Олимпийских играх в Москве в 1980 году, сообщает Play the Game.

По словам экс-главы московской антидопинговой лаборатории, допинговая система на Играх-1980 была похожей на ту, что позже использовалась в Сочи-2014, но в то же время существовали отличия.

Также он утверждает, что Геннадий Марков, заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю, занимался подменой допинг-проб.

"В начале 80-х самые популярные стероиды нельзя было обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти и другие вещества.

Я не работал в лаборатории на Играх-1980, но появился в ней немного погодя. Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг.

КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые.

На Играх-1988 в Сеуле мы делали тесты перед соревнованиями, чтобы убедиться в том, что экзогенный тестостерон ушел из организма", – рассказал Григорий Родченков.

Бывший полковник КГБ Владимир Попов, проживающий в Канаде с 1995 года, сообщил, что подготовка к использованию допинга на Играх-1980 началась в 1978 году, когда Геннадий Марков начал работать на КГБ. Сотрудник КГБ Борис Паркин в Москве-1980 был антидопинговым испектором и занимался подменой проб на соревнованиях. После завершения соревнований он получил орден Красной Звезды.

Также по информации Григория Родченкова, Геннадий Марков и его начальник, работавшие на Играх в столице СССР, умерли после Олимпиады-88 при загадочных обстоятельствах.

Напомним, что показания Родченкова легли в основу доклада Макларена, после чего МОК принял решение частично отстранить сборную России от Олимпийских игр в Рио-2014, а после и вовсе не допустить к зимним Игра в Пхенчхане-2018.

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