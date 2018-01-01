Харлан опередила Свитолину в премии "Женщина Украины 2018"

Ольга Харлан стала победительницей в номинации "Спорт".

В Киеве состоялось награждение премии "Женщина Украины 2018", в рамках которой наградили 14 женщин в разных номинациях - наука, культура, бизнес, образование и тд.

В номинации Спорт победу одержала фехтовальщица Ольга Харлан, которая получила 138 баллов. Первой она стала и у экспертного жюри, и в онлайн-опросе.

Еще в топ-пятерке – ворвавшаяся в элиту тенниса Элина Свитолина (111 баллов), наша юная звезда дзюдо Дарья Белодед (90), украшение прыжков в высоту Юлия Левченко (79) и капитан биатлонисток Елена Пидгрушная (59).

Ранее были названы тройки претендентов на звание лучших в украинском спорте в 2017 году.