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Харлан опередила Свитолину в премии "Женщина Украины 2018"

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Ольга Харлан стала победительницей в номинации "Спорт".
Ольга Харлан
Ольга Харлан

В Киеве состоялось награждение премии "Женщина Украины 2018", в рамках которой наградили 14 женщин в разных номинациях - наука, культура, бизнес, образование и тд.

В номинации Спорт победу одержала фехтовальщица Ольга Харлан, которая получила 138 баллов. Первой она стала и у экспертного жюри, и в онлайн-опросе. 

Еще в топ-пятерке – ворвавшаяся в элиту тенниса Элина Свитолина (111 баллов), наша юная звезда дзюдо Дарья Белодед (90), украшение прыжков в высоту Юлия Левченко (79) и капитан биатлонисток Елена Пидгрушная (59).

Ранее были названы тройки претендентов на звание лучших в украинском спорте в 2017 году.

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Теги: Ольга Харлан, женщина года, фехтование
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