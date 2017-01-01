Названы тройки претендентов на звание лучших в украинском спорте в 2017 году

Награждение Героев спортивного года состоится 4 апреля в Киеве.

В Олимпийском доме состоялось заседание Украинской Академии спорта, во время которого члены Академии - выдающиеся атлеты разных лет, легенды спорта путем тайного голосования определились с именами победителей XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017" в 9 различных номинациях.

Их имена назовут во время самой Церемонии, которая состоится 4 апреля в Украинском доме.

"Подобные заседания Украинской Академии спорта стали уже хорошей традицией - и каждый год в начале весны мы собираемся в кругу друзей для того, чтобы выбрать лучших из лучших спортсменов, тренеров, команд и специалистов спорта. Каждый раз обсуждение кандидатов на звание "Герои спортивного года" вызывает активную дискуссию, а это в очередной раз подтверждает, что нашей стране есть кем гордиться", - отметил президент НОК Сергей Бубка.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отметил: "Победы наших спортсменов в 2017 году вдохновляют на дальнейшую работу. В сотрудничестве с федерациями по различным видам спорта, спортивными активистами, всеми неравнодушными, при поддержке Правительства, будем развивать и поднимать на новую ступень Украину - мощную спортивную страну", - отметил Жданов.

Кандидаты для награждения Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017"

Лучший спортсмен года

Олег Верняев;

Михаил Романчук;

Александр Хижняк.

Лучшая спортсменка года

Элина Свитолина;

Юлия Ткач;

Ольга Харлан.

Лучший тренер года:

Светлана Саидов;

Тамара Токмачева;

Александр Хижняк.

Сенсация года:

Екатерина Кривая;

Юлия Левченко;

Дарья Билодед.

Лучшая команда года (сборная)

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3;

Женская сборная Украины по биатлону;

Сборная Украины по синхронному плаванию.

Олимпийская надежда Украины:

Дарья Белодед;

Марта Костюк;

Ярослава Магучих.

Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Лейля Аджаметова;

Людмила Ляшенко;

Иван Сивак.

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Станислав Горуна;

Лариса Соловьева

Светлана Тросюк.