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Названы тройки претендентов на звание лучших в украинском спорте в 2017 году

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Награждение Героев спортивного года состоится 4 апреля в Киеве.
Названы тройки претендентов на звание лучших в украинском спорте в 2017 году
НОК Украины

В Олимпийском доме состоялось заседание Украинской Академии спорта, во время которого члены Академии - выдающиеся атлеты разных лет, легенды спорта путем тайного голосования определились с именами победителей XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017" в 9 различных номинациях.

Их имена назовут во время самой Церемонии, которая состоится 4 апреля в Украинском доме.

"Подобные заседания Украинской Академии спорта стали уже хорошей традицией - и каждый год в начале весны мы собираемся в кругу друзей для того, чтобы выбрать лучших из лучших спортсменов, тренеров, команд и специалистов спорта. Каждый раз обсуждение кандидатов на звание "Герои спортивного года" вызывает активную дискуссию, а это в очередной раз подтверждает, что нашей стране есть кем гордиться", - отметил президент НОК Сергей Бубка.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отметил: "Победы наших спортсменов в 2017 году вдохновляют на дальнейшую работу. В сотрудничестве с федерациями по различным видам спорта, спортивными активистами, всеми неравнодушными, при поддержке Правительства, будем развивать и поднимать на новую ступень Украину - мощную спортивную страну", - отметил Жданов.

Кандидаты для награждения Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017"

Лучший спортсмен года

Олег Верняев;
Михаил Романчук;
Александр Хижняк.

Лучшая спортсменка года

Элина Свитолина;
Юлия Ткач;
Ольга Харлан.

Лучший тренер года:

Светлана Саидов;
Тамара Токмачева;
Александр Хижняк.

Сенсация года:

Екатерина Кривая;
Юлия Левченко;
Дарья Билодед.

Лучшая команда года (сборная)

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3;
Женская сборная Украины по биатлону;
Сборная Украины по синхронному плаванию.

Олимпийская надежда Украины:

Дарья Белодед;
Марта Костюк;
Ярослава Магучих.

Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Лейля Аджаметова;
Людмила Ляшенко;
Иван Сивак.

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Станислав Горуна;
Лариса Соловьева
Светлана Тросюк.

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