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Украинцы Беленюк и Ткач стали чемпионами польской борцовской лиги

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Украинские борцы помогли своей команде одержать победу в турнире.
Жан Беленюк
Жан Беленюк

Украинские борцы Жан Беленюк (греко-римский стиль) и Юлия Ткач (вольный стиль) в составе команды AKS Madej стали чемпионами польской борцовской лиги PWPW KLZ.

В финале команде AKS Madej  противостояла Boruta-Olimpijczyk. Всего было проведено 9 поединков в разных весовых категориях.

Примечательно, что наши спортсмены свои финальные схватки выиграли - Юлия Ткач в весовой категории 63 кг одолела Софию Георгиеву 3:0, а Жан Беленюк выиграл поединок в весе 98 кг, победив Аркадиуша Кулинича 2:0. При этом схватка Беленюка была последней и решающей.

“Выступал последним и, как всегда это бывает, исход схватки определял чемпиона всего сезона! Плюс руководство пообещало денежный бонус для команды в случае победы (после первого матча проигрывали 4 пункта), тоесть задача была не из легких! СЛАВА Богу все закончилось благополучно для нас

Поздравляю всех, кто принимал участие в достижении этого чемпионства. Команду, тренеров, руководство клуба, болельщиков. Отдельное спасибо организаторам этого праздника борьбы.

Верю всем сердцем, что и в Украине когда-то появится сознательное отношение к спорту и будут создаваться клубные лиги, и другие соревнования, для развития и популяризации спорта в нашей стране“, – написал Беленюк после победы.

Напомним, Жан Беленюк и Юлия Ткач не выступят на чемпионате Европы в российском Каспийске из-за решения Украины бойкотировать соревнования в России.

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Теги: Жан Беленюк, Юлия Ткач, борьба
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.03.2018, 15:55
Оценка:  0
гость
Тю, та они гастерят на пшеков...При чем здесь слово украинские?
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