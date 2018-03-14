Жданов подписал указ о запрете участвовать в соревнованиях на территории России

Украина не будет участвовать в соревнованиях в России.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал указ о запрете украинским спортсменам принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории России. Фотографию указа он опубликовал на странице в Facebook.

“Два года назад мы разработали и издали приказ Министерства, который касался участия спортсменов украинской сборной в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России.

Мы говорили “да“ официальным соревнованием, чемпионатам мира и Европы, этапам Кубков мира, другим турнирам, которые организовывают международные спортивные федерации, которые являются частью лицензийних соревнований.

Мы говорили “нет“ коммерческим соревнованием, сомнительным частным кубкам, которые часто организуют российские бизнесмены, и которые не проходят под патронатом международных федераций.

За эти два года флаг Украины поднимался на территории России десятки раз, звучал наш гимн.

Но сегодня от нас требуются более решительные действия. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях“, украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, проходящих на территории РФ. Текст этого приказа - перед вами.

Жданов также призвал международные спортивные федерации не проводить соревнования на территории страны, где “систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта“.

Ранее сообщалось, что Украина не поедет в Тюмень на этап Кубка мира по биатлону. Позже президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина будет бойкотировать все соревнования, проводимые в России.

Этим решением уже возмутился президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев.

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