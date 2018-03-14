Украина не выступит на чемпионате Европы по борьбе в России

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины возмущен таким решением.

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины олимпийский чемпион Игр 2004 года Эльбрус Тедеев заявил, что сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в Каспийске с 20 по 26 марта.

“Это такая извращенная политика – кто наперегонки, быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований.

Нынешние украинские политики все делают наоборот – более уродливых решений я пока в жизни не видел. И такие решения спускаются сверху – от литовцев, американцев, которых нам навязали и которые занимают руководящие кресла в высоких кабинетах.

На чемпионат Европы в Каспийск не поедем, какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины - это что, непатриотично?

Ребята годами готовились, зализывали травмы, хотели взять реванш за предыдущие поражения, но это тоже никого не интересует. И принимает такое решение какой-то Вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках.

Абсолютно политическое решение, а наше министерство вынужденно подчиняться. Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами“, - приводит слова Тедеева Советский спорт.

Ранее сообщалось, что Украина не поедет в Тюмень на этап Кубка мира по биатлону. Позже президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина будет бойкотировать все соревнования, проводимые в России.

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