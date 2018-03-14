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Украина не выступит на чемпионате Европы по борьбе в России

Комментариев: 22
Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины возмущен таким решением.
Жан Беленюк
Жан Беленюк

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины олимпийский чемпион Игр 2004 года Эльбрус Тедеев заявил, что сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в Каспийске с 20 по 26 марта.

“Это такая извращенная политика – кто наперегонки, быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований.

Нынешние украинские политики все делают наоборот – более уродливых решений я пока в жизни не видел. И такие решения спускаются сверху – от литовцев, американцев, которых нам навязали и которые занимают руководящие кресла в высоких кабинетах.

На чемпионат Европы в Каспийск не поедем, какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины - это что, непатриотично?

Ребята годами готовились, зализывали травмы, хотели взять реванш за предыдущие поражения, но это тоже никого не интересует. И принимает такое решение какой-то Вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках.

Абсолютно политическое решение, а наше министерство вынужденно подчиняться. Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами“, - приводит слова Тедеева Советский спорт.

Ранее сообщалось, что Украина не поедет в Тюмень на этап Кубка мира по биатлону. Позже президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина будет бойкотировать все соревнования, проводимые в России.

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Теги: борьба, Эльбрус Тедеев, чемпионат Европы
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Комментариев (22)
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гость  (аноним)  14.03.2018, 13:42
Оценка:  0
гость
То есть ты гнида колорадская хочешь сказать что когда весь мир н епоехал на олимпиаду к фашистам все были не правы? руские окупанты и терористы такие же как немнцы... а ты просто не спортсмен а подстилка кремлевкая сказал кремль вякать ты и вякаеш с бумажки!!!
гость  (аноним)  14.03.2018, 13:28
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 14.03.2018, 12:07Оценка: 0

Ты прав, это только начало вашего конца.
i-majesty    14.03.2018, 13:06
Оценка:  0
i-majesty
Пусть сука в окопы едет, урод.
гость  (аноним)  14.03.2018, 12:33
Оценка:  -1
гость
А и вправду, зачем они на чемпионате? Понаедут недорезанные болельщики-бандеровцы , к тому же на флагштоке будет болтаться сцаная жовто-блакитная онуча среди ФЛАГОВ стран-участниц...А оно надо?
гость  (аноним)  14.03.2018, 12:29
Оценка:  0
гость
Хотела в этом году в Крым поехать отдохнуть, но, не судьба! Крымчане говорят - московиты днепровскую воду перекрыли, дают только по 2 литра на неделю! Ужаааааас
гость  (аноним)  14.03.2018, 12:20
Оценка:  0
гость
"который капли пота ни разу не пролил на тренировках"

Дык, а чего нашим ребятам не поехать на какие-нибудь чемпионаты в Европу, Америку, Австралию??! Пожалуйста, дорога открыта
гость  (аноним)  14.03.2018, 12:10
Оценка:  0
гость
Да, насчет братских народов - это неосторожно.
Статья 58-я сталинского УК так и светится.
гость  (аноним)  14.03.2018, 12:07
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а-а!!!
Ка цапоиды, обломайтесь! Не пылите!
Все это, только начало!
Будет вам и "мыжабратья" и дружба между народами и нашидедываивали и остальная куйня!
гость  (аноним)  14.03.2018, 12:00
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 14.03.2018, 11:57Оценка: 0

На это дело твоя попа хороша.
гость  (аноним)  14.03.2018, 11:59
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 14.03.2018, 11:53Оценка: 0

За это они пусть спасибо скажут потроху и его п.. до братии.
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