Украина не выступит на чемпионате Европы по борьбе в России
Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины олимпийский чемпион Игр 2004 года Эльбрус Тедеев заявил, что сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в Каспийске с 20 по 26 марта.
“Это такая извращенная политика – кто наперегонки, быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований.
Нынешние украинские политики все делают наоборот – более уродливых решений я пока в жизни не видел. И такие решения спускаются сверху – от литовцев, американцев, которых нам навязали и которые занимают руководящие кресла в высоких кабинетах.
На чемпионат Европы в Каспийск не поедем, какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины - это что, непатриотично?
Ребята годами готовились, зализывали травмы, хотели взять реванш за предыдущие поражения, но это тоже никого не интересует. И принимает такое решение какой-то Вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках.
Абсолютно политическое решение, а наше министерство вынужденно подчиняться. Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами“, - приводит слова Тедеева Советский спорт.
Ранее сообщалось, что Украина не поедет в Тюмень на этап Кубка мира по биатлону. Позже президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина будет бойкотировать все соревнования, проводимые в России.
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Ты прав, это только начало вашего конца.
Дык, а чего нашим ребятам не поехать на какие-нибудь чемпионаты в Европу, Америку, Австралию??! Пожалуйста, дорога открыта
Статья 58-я сталинского УК так и светится.
Ка цапоиды, обломайтесь! Не пылите!
Все это, только начало!
Будет вам и "мыжабратья" и дружба между народами и нашидедываивали и остальная куйня!
На это дело твоя попа хороша.
За это они пусть спасибо скажут потроху и его п.. до братии.