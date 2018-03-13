Брынзак: Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России

Президент Федерации Биатлона Украины рассказал о бойкоте украинскими спортсменами соревнований в России.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что все украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, которые проходят на территории России.

– Что послужило причиной тому, что украинская сборная не приедет на этап Кубка мира в Тюмень?

– Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать?

– Вы принимали участие в обсуждении этого вопроса с министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым или решение спущено сверху в приказном порядке?

– Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене.

– Со спортсменами советовались, принимая такое решение?

– Я лично не советовался. Они переезжают из Контиолахти в Осло, я их не слышал и не видел. Пока не было у нас контакта, – отметил Брынзак в комментарии ресурсу Советский спорт.

Напомним, Украина не поедет в Тюмень на этап Кубка мира по биатлону. Также российский этап Кубка мира по биатлону решили бойкотировать сборные США и Чехии. Кроме того Олимпийский чемпион швед Себастьян Самуэльссон также отказался от поездки в Россию и призвал остальных поступить так же.

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