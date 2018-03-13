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Брынзак: Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России

Комментариев: 4
Президент Федерации Биатлона Украины рассказал о бойкоте украинскими спортсменами соревнований в России.
Владимир Брынзак
Владимир Брынзак
biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что все украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, которые проходят на территории России.

– Что послужило причиной тому, что украинская сборная не приедет на этап Кубка мира в Тюмень?

– Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать?

– Вы принимали участие в обсуждении этого вопроса с министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым или решение спущено сверху в приказном порядке?

– Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене.

– Со спортсменами советовались, принимая такое решение?

– Я лично не советовался. Они переезжают из Контиолахти в Осло, я их не слышал и не видел. Пока не было у нас контакта, – отметил Брынзак в комментарии ресурсу Советский спорт.

Напомним, Украина не поедет в Тюмень на этап Кубка мира по биатлону. Также российский этап Кубка мира по биатлону решили бойкотировать сборные США и Чехии. Кроме того Олимпийский чемпион швед Себастьян Самуэльссон также отказался от поездки в Россию и призвал остальных поступить так же.

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Теги: сборная Украины, Олимпийские виды, Владимир Брынзак
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.03.2018, 23:59
Оценка:  0
гость
А то, что в России более 3 миллионов заробитчан из Украины - это не напрягает Киевскую власть. Двойные стандарты однако.
гость  (аноним)  13.03.2018, 23:53
Оценка:  0
гость
ОТВЕТ на: Анатолій, Київ. (аноним) 13.03.2018, 22:27

Правильно, нечего киевской хунте делать в России
Анатолій, Київ.  (аноним)  13.03.2018, 22:27
Оценка:  -1
Анатолій, Київ.
Підтримую рішення! Нам немає чого їздити на Росію, гнилу неофашистську державу.
гость  (аноним)  13.03.2018, 21:43
Оценка:  -1
гость
ПРАВИЛЬНО!!! НАДО ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕЗЖАЛОСТНО РВАТЬ ВСЕ ОТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ С КАЦАПСКИМИ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ВЫБ..ЛЯДКАМИ! НАСРАТЬ НА УБЛЮДОЧНЫЙ КАЦАПСТАН!!!
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