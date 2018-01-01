Российский керлингист проходит свидетелем по делу о контрабанде кокаина
Российский керлингист Денис Килба проходит свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.
По информации телеканала Дождь, Килба получил предложение от двух граждан Латвии подработать водителем и перевезти два чемодана с наркотиками. Полиция задержала спортсмена и назначила его свидетелем по делу, граждан Латвии Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова – подозреваемыми.
"Если я захочу что-то озвучить, то сообщу", – прокомментировал произошедшее Килба.
400 килограмм кокаина были обнаружены в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе. Груз был заблокирован аргентинскими правоохранительными органами перед отправкой в Россию.
Ранее сообщалось, что во время зимней Олимпиады в пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого зафиксировали рекордное количество мельдония.
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