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Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии

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Представительницы синхронного плавания успешно выступили в Париже.
Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии

Украинские синхронистки успешно выступили на первом этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который состоялся в Париже.

Наши спортсменки стали лучшими в произвольной программе группы и в произвольной программе комбинации. Также победу праздновала сборная Украины в хайлайтах.

В произвольной программе дуэтов “серебряным“ стало выступление Анастасии Савчук и Елизаветы Яхно (91.6000).

С бронзовыми медалями домой возвращаются Елизавета Яхно (в технической программе в соло), сборная Украины в технической программе в группе.

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Теги: синхронное плавание
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