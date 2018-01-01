Украинка Каланина завоевала золото на этапе Гран-при по дзюдо

Всего в Марокко украинцы выиграли четыре медали.

Четыре награды завоевали украинские дзюдоисты на этапе Гран-при, который завершился в Агадире (Марокко).

В категории свыше 78 килограммов свою вторую награду в этом сезоне завоевала Елизавета Каланина. Сначала в Марокко Каланина взяла верх над местной дзюдоисткой Юсрой Аурз, затем выиграла у Иванны Сутало из Хорватии, а в финале Елизавета встретилась со словенкой Анамари Веленшек. Основное время схватки победителя не выявило. А в "голден скор" судьи объявили украинку победительницей, так как соперница была наказана за неактивную борьбу.

В весе до 78 килограммов Анастасия Турчин в первой схватке выиграла у француженки Ванессы Дюро. Затем за выход в финал она победила Ярден Майерсон из Израиля. В поединке за "золото" украинка проиграла немке Майе Зиех по замечаниям и получила в результате серебро.

Что касается мужчин, то из шести украинских спортсменов в Агадире трое участвовали в поединках за медаль, правда, бронзовую. Кенджау Ньябали из Киева в весе до 90 сначала проиграл действующему чемпиону мира - Неманье Майдовому из Сербии. Однако затем украинец одолел британца Фрейзера Чемберлена и получил бронзу.

Одессит Александр Гордиенко в категории свыше 100 килограммов в споре за выход в финал потерпел поражение от Антона Кривобокова из России. Бронзовый поединок против француза Хамзы Учани прошел очень быстро: Александр одолел оппонента за 20 секунд.

В категории до 73 килограммов Дмитрий Канивец также спорил за "бронзу", однако уступил немцу Энтони Зингу.

Другие украинцы проиграли уже в первых своих поединках. В частности Георгий Зантарая боролся с Адрианом Гомбочем из Словении, которого победил в финале чемпионата Европы-2017. Но в Марокко балканец взял реванш, в результате выиграв Гран-при в Агадире.