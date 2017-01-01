Мотор вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в Дании

Мотор не сумел выйти в 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов.

Гандболисты запорожского Мотора по сумме двух матчей уступили вице-чемпиону Дании Скьерну в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

После домашней победы 32:30, в ответном поединке Мотор на выезде проиграл со счетом 26:33.

До середины первого тайма на площадке шла равная борьба 11:12, но два удаления у Мотора позволили датчанам сделать рывок и уйти на перерыв со счетом 15:20.

Во втором тайме Мотор сократил отставание до 2 мячей, но в важный момент кураж поймал вратарь Скьерна Тибор Иванишевич, который отбил восемь подряд семиметровых, а его команда вновь довела свое преимущество до комфортных 5-6 мячей и удержала его.

Скьерн (Дания) — Мотор (Украина) 33:26 (20:15)

Мотор: Денисов (7), Бабичев (4), Пуховски (3), Малашинскас (3), Буйненко (3), Пачковски (2), Шельменко (1), Сорока (1), Кубатко (1), Козакевич (1)

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