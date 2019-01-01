Сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы по стрельбе, который завершился в Венгрии.

Украина добыла пять золотых медалей на чемпионате Европы по стрельбе shooting-ukraine.com

Взрослая сборная Украины завоевала одно золото, три серебра и четыре бронзы на чемпионате Европы по стрельбе в венгерском Дьоре.

Золото "сине-желтые" добыли в командном турнире в стрельбе из пневматического пистолета, где победили Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банкин.

Виктория Рыбовалова, которая специализируется в стрельбе по движущейся мишени, выиграла три серебряные медали. Сперва украинка заняла второе место в личном первенстве, а потом и в трио вместе с Людмилой Василюк и Галиной Авраменко.

Также Авраменко стала бронзовым призером в личном первенстве в стрельбе из двух положений. Бронзу в стрельбе из пневматической винтовки выиграло трио – Анна Илина, Мария Войцеховская и Ольга Закапко.

Еще две бронзы были выиграны в соревнованиях смешанных пар. На пьедестал поднялись Елена Костевич и Олег Омельчук, а также Анна Илина и Олег Царков.

Кроме того на юниорском и юношеском первенстве, которое проходило параллельно со взрослым, Украина добыла четыре золотых, пять серебряных и две бронзовых медали.

Ранее сообщалось, что Елена Костевич установила мировой рекорд в стрельбе.

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