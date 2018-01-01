Плеймейкер Мотора: Сделаем все, чтобы вернуться из Дании с путевкой в 1/8 финала Лиги чемпионов

Украинский Мотор готовится к повторному матчу против датского Скьерна в 1/16 финала гандбольной Лиги чемпионов.

Плеймейкер запорожского Мотора литовец Айденас Малашинскас поделился ожиданиями от повторного матча 1/16 финала гандбольной Лиги чемпионов против датского Скьерна:

"Думаю, даже пять-шесть мячей было бы недостаточной форой. Как показал матч, встретились две хорошие команды. Игра в Харькове ничего не поменяла в общих раскладах. Завершился лишь первый тайм. Мы ведем два мяча и теперь постараемся сделать так, чтобы вернуться из Дании с путевкой в 1/8 финала", – приводит слова Малашинскаса ресурс XSPORT.

Отметим, что первый матч завершился победой Ротора со счетом 32:30. Матч в Дании запланирован на 4 марта.

Ранее сообщалось, что в последнем матче группового этапа Мотор обыграл лидера группы Монпелье.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!