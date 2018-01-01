Украинские борцы завоевали пять золотых медалей на домашнем турнире

В Киеве состоялся международный турнир по трем видам борьбы.

На коврах столичного Дворца спорта в Киеве на выходных состоялся XXII международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе посвященный выдающимся борцам и тренерам.

По его итогам пятеро отечественных борцов завоевали золотые медали, а всего призерами стали 25 представителей украинской борьбы.

В вольной борьбе чемпионами турнира стали Андрей Квятковский (70 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг). Валентин Блясецкий (57 кг) завершил соревнования с бронзой. Увы, больше представители украинской вольной борьбы наград не завоевали.

Намного успешнее выступили представительницы женской вольной борьбы, которые также отметились двумя победами Софии Боднарь (59 кг) и Аллы Белинской (72 кг), но выиграли еще 11 наград. Призерками турнира стали Ирина Гусяк, Кристина Береза, Ольга Шнайдер, Алина Акобия, Анастасяи Остапчук, Татьяна Рижко, Елена Кремзер, Ангелина Лысак, Алла Черкасова, Юлия Лысовская и Анастасия Шустова.

В греко-римской борьбе из украинцев чемпионом стал только Жан Беленюк, победивший в категории до 87 кг. Еще восемь его украинских коллег поднялись на подиум соревнований. Призерами стали Андрей Мартынюк, Ленур Темиров, Геворг Арзуманян, Дмитрий Пышков, Артур Политаев, Димитрий Тимченко, Евгений Савета и Андрей Вороний.