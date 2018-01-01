Украинцы завоевали четыре золота на престижном турнире по борьбе

В столице Украины состоялся крупный международный турнир по борьбе.

23-25 ​​февраля в столичном Дворце спорта состоялся ХХІІ Киевский международный турнир по борьбе, посвященный выдающимся украинским борцам и тренерам.

Традиционно эти соревнования тренеры украинских национальных сборных по вольной, греко-римской и женской борьбе рассматривают как отборочные к чемпионату Европы, который в этом году 30 апреля – 6 мая состоится в Каспийске (Россия).

В Киеве собрались борцы из 38-ми стран. Уровень нынешнего турнира был очень высоким. Поэтому победы четырех украинцев – вольников Андрея Квятковского (весовая категория – до 70 кг) и Александра Хоцянивского (до125 кг), греко-римлянина Жана Беленюка (до 87 кг), а также Аллы Белинской (до 72 кг) – можно считать серьезным достижением.

Отметим, что лучшие представители вольной и женской борьбы, призеры чемпионата мира Андрей Яценко (до 57 кг) и Юлия Ткач (до 63 кг), были освобождены от участия в киевском турнире из-за повреждений. Их участие в чемпионате Европы вроде не обсуждается.

Ранее сообщалось, что украинcкие борчихи завоевали три медали на турнире в Швеции.

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