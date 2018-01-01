Костевич установила новый мировой рекорд в стрельбе
Достижение украинке покорилось в упражнении ПП-3.
Олимпийская чемпионка Афин-2004 Елена Костевич установила мировой рекорд в стрельбе, сообщает пресс-служба Федерации стрельбы Украины.
В квалификации чемпионата Европы с пневматического оружия спортсменка набрала 583 очка в упражнении ПП-3.
Ранее сообщалось, что Костевич выиграла соревнования в Хохбрюке.
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