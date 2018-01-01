Переключиться на мобильную версию

Костевич установила новый мировой рекорд в стрельбе

Комментариев: 0
Достижение украинке покорилось в упражнении ПП-3.
Елена Костевич
Елена Костевич
facebook.com/ukrshooting

Олимпийская чемпионка Афин-2004 Елена Костевич установила мировой рекорд в стрельбе, сообщает пресс-служба Федерации стрельбы Украины.

В квалификации чемпионата Европы с пневматического оружия спортсменка набрала 583 очка в упражнении ПП-3.

Ранее сообщалось, что Костевич выиграла соревнования в Хохбрюке.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поделись:
Теги: Елена Костевич, стрельба, рекорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь