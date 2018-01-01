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Мотор на выезде выиграл у датского клуба в 1/16 Лиги чемпионов

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Украинский Мотор обыграл датский Скьерн на в матче гандбольной Лиги чемпионов.
Мотор обыграл Скьерн
Мотор обыграл Скьерн
facebook.com/pg/handball.club.motor

Запорожский Мотор одержал победу в первом матче 1/16 гандбольной Лиги чемпионов над датским клубом Скьерн.

Украинская команда с хорошим отрывом провел первую половину матча, но датчане смогли сократить отставание во втором тайме, так и не сумев догнать украинцев.

Лига чемпионов. Плей-офф раунд 

1/16 финала. Первый матч

Мотор (Украина) — Скьерн (Дания) 32:30

Ранее сообщалось, что в последнем матче группового этапа Мотор обыграл лидера группы Монпелье.

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Теги: мотор, гандбол, гандбольная Лига чемпионов
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