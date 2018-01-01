Мотор на выезде выиграл у датского клуба в 1/16 Лиги чемпионов
Украинский Мотор обыграл датский Скьерн на в матче гандбольной Лиги чемпионов.
Запорожский Мотор одержал победу в первом матче 1/16 гандбольной Лиги чемпионов над датским клубом Скьерн.
Украинская команда с хорошим отрывом провел первую половину матча, но датчане смогли сократить отставание во втором тайме, так и не сумев догнать украинцев.
Лига чемпионов. Плей-офф раунд
1/16 финала. Первый матч
Мотор (Украина) — Скьерн (Дания) 32:30
Ранее сообщалось, что в последнем матче группового этапа Мотор обыграл лидера группы Монпелье.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил