Еще один российский спортсмен пойман на допинге

В этот раз на мельдонии попался представитель летних видов спорта.

Российский спортсмен из летних видов спорта, имя которого не называется, сдал положительный допинг-тест на мельдоний, сообщил журналист ARD Хайо Зеппельт.

Источник во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) подтвердил ARD, что в данный момент разбирается антидопинговый случай с российским спортсменом.

Также сообщается, что имелись проблемы со вскрытием одной или нескольких проб этого атлета. Поэтому дело разбирается на основании анализа других допинг-проб, взятых у спортсмена в те же сроки.

Напомним, ранее на Олимпиаде положительный результат дала допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого. В следствии этого CAS лишил бронзы Александра и его партнершу Анастасию Брызгалову.

Также CAS в пятницу получил от Международного олимпийского комитета документы по делу о нарушении антидопинговых правил российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпийских играх в Пхенчхане. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидина.

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