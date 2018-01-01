Белодед выиграла второй турнир Большого Шлема подряд

Украинская дзюдоистка выиграла третий крупный турнир подряд.

Украинские дзюдоисты Дарья Белодед и Георгий Зантарая стали призерами турнира серии Большого шлема в Дюссельдорфе.

Юная украинская звездочка Дарья Билодид, выступающая в весовой категории до 48 кг, завоевала золото престижных соревнований. В финале турнира украинка одолела венгерку Еву Черновицки.

Близок к золоту в весовой категории до 66 кг у мужчин был Георгий Зантарая, но в финале он проиграл японцу Кензо Тагаве. Отметим, что в третьем раунде Тагава остановил другого украинца Богдана Ядова.

Что касается Белодид, то в этом году это ее третья победа на крупном турнире после выигрыша Гран-при Туниса и турнира Большого Шлема в Париже.

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