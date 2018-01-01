Право принять первенство наша страна выиграла у России, Польши и Казахстана.

Украина примет чемпионат Европы по мини-футболу. Чемпионат пройдет в Киеве с 12 по 18 августа.

Об этом сообщил руководитель проекта "Город Спорта – центр массового футбола и спорта Киева" Сергей Харченко на странице в Facebook.

Сообщается, что на право проведения турнира также претендовали Польша, Россия и Казахстан.

По регламенту соревнований, матчи проводятся под открытым небом, размер поля должен быть 30х50. В поле играют по 5 полевых игроков и по одному вратарю.