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Украина примет чемпионат Европы по мини-футболу

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Право принять первенство наша страна выиграла у России, Польши и Казахстана.
Киев примет чемпионат Европы по мини-футболу
Киев примет чемпионат Европы по мини-футболу
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Украина примет чемпионат Европы по мини-футболу. Чемпионат пройдет в Киеве с 12 по 18 августа.

Об этом сообщил руководитель проекта "Город Спорта – центр массового футбола и спорта Киева" Сергей Харченко на странице в Facebook.

Сообщается, что на право проведения турнира также претендовали Польша, Россия и Казахстан.

По регламенту соревнований, матчи проводятся под открытым небом, размер поля должен быть 30х50. В поле играют по 5 полевых игроков и по одному вратарю.

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Теги: мини-футбол, чемпионат европы, Киев
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