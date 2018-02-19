Павелко победил Суркисов в суде Лозанны

ФК Динамо Киев проиграло дело по рассмотрению в Спортивном арбитражном суде апелляции на решение Контрольно-дисциплинарного комитета и Апелляционного комитета ФФУ о присуждении технического поражения за неявку команды в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ. Об этом изданию рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий.

“КАС оставил решение Апелляционного комитета ФФУ в силе“, – отметил Записоцкий. Таким образом, решение КДК ФФУ, засчитавшего основной команде ФК Динамо Киев, а также командам U-21 и U-19, техническое поражение со счетом 3:0 за неявку на матчи в Мариуполь, остается в силе.Вердикт CAS подтвердил позицию руководства ФФУ, настаивавшего на том, что все клубы равны перед Регламентоми обязаны подчиняться действующим спортивным правилам.

Напомним, что в августе 2017 года руководство ФК Динамо Киев заявило, что боится отправлять своих игроков на поединки 7-го тура УПЛ в Мариуполь, хотя ранее в этом городе уже состоялось три матча нового сезона Премьер-лиги и организация этих встречпрошла на самом высоком уровне.

Позже, осознав реальную угрозу возможного наказания за грубое нарушение Регламента УПЛ, собственники клуба предложил ФК Мариуполь сыграть запланированный поединок 7-го тура УПЛ в Киеве, а ответную встречу провести в Мариуполе, но получили отказ.

Спортивный арбитражный суд Лозанны был последней надеждой президента клуба Игоря Суркиса избежать наказания за неявку на матч, но CAS не оправдал их, подтвердив законность решений дисциплинарных органов ФФУ.