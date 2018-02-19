Украинский шпажист Никишин взял первое золото в сезоне

Украинец подтвердил свое реноме одного из лучших в мире.

Украинский шпажист Богдан Никишин стал победителем этапа Кубка мира в канадском Ванкувере.

Благодаря тому, что Никишин занимал на момент соревнований третье место в рейтинге FIE, он стартовал сразу в 1/32 финала, где без проблем разобрался с испанцем Альваро Иванесом (15:8).

В следующем туре наш фехтовальщик победил россиянина Никиту Глазкова (7:3), а в 1/8 турнирной таблицы выбил из борьбы еще одного представителя Российской Федерации Георгия Бруева, выиграв у соперника с минимальным преимуществом в счете – 13:12.

После – в бою за попадание в полуфинал – Никишин оказался сильнее итальянца Габриэля Чимини (15:12) и в поединке за путевку в финал добыл победу над олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в командном первенстве Янником Борелем, завершив встречу со счетом 15:11. Кстати, Никишин впервые победил Бореля на международном турнире, который проводится под эгидой FIE.

В решающем противостоянии соревновательного дня украинский шпажист встретился с другим представителем "олимпийской" четверки французов - Даниэлем Жереном. Победа осталась за Никишиным, который обыграл оппонента с перевесом в два укола - 15:13.



Отметим, что для украинца это золото Кубка мира стало первым в нынешнем сезоне. До этого ему не удавалось подняться выше второго места – в Берне и Хайденхайме наш фехтовальщик взял серебро.

Также после успешного выступления в Ванкувере Никишин вплотную приблизился к первой строчке мирового рейтинга. Сейчас в активе украинца 175 очков. Ему не хватает лишь 20 пунктов, чтобы догнать лидера FIE Паоло Пиццо из Италии.

Отметим, что в тур прямого выбывания на соревнованиях в Канаде также пробились Владимир Станкевич, Ян Сыч, Игорь Рейзлин и Максим Хворост. Из этого квартета лишь Хворост сумел выйти в 1/16 финала, где проиграл Бруеву со счетом 11:15.

Технические результаты:

Шпага, мужчины (личные):

1. Богдан Никишин (Украина)

2. Даниэль Жерент (Франция)

3. Янник Борель (Франция)

3. Павел Питра (Чехия)

19. Максим Хворост (Украина)

42. Владимир Станкевич (Украина)

48. Игорь Рейзлин (Украина)

60. Ян Сыч (Украина)

65. Роман Свичкарь (Украина)

161. Юрий Тараненко (Украина)

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