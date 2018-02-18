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Украинcкие борчихи завоевали три медали на турнире в Швеции

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Все представительницы нашей страны стали серебряными призерами.
Юлия Ткач-Остапчук
Юлия Ткач-Остапчук

Три украинки завоевали серебряные медали на международном турнире в Швеции.

В категории до 57 килограммов Татьяна Кит в решающей схватке уступила представительницы Японии Сае Нанджо.

В финале категории до 62 килограммов Юлия Ткач-Остапчук не справилась с американкой Кайлой Мирекал. Встреча девушек закончилась со счетом 2:3.

В категории до 68 килограммов Алла Черкасова в финале проиграла канадке Даниель Лепейдж. Их схватка завершилась со счетом 4:9.

Отметим, что с 23 по 25 февраля в Киеве пройдет Международный турнир по борьбе.

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Теги: борьба, сборная Украины, турнир, медали
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