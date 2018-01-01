Беленюк: С новыми силами вступаю в олимпийский цикл

Жан Беленюк начинает подготовку к международным соревнованиям.

Украинский борец греко-римского стиля и олимпийский призер Жан Беленюк рассказал о ближайших планах. Прошлый год спортсмен провел в легком режиме, чтобы отдохнуть от олимпийского цикла и с новыми силами вступить в очередной.

"В прошлом году я не был особо готов, да и правила были чуть не мои. Сейчас произошли изменения и в правилах, и в моей подготовке. Сейчас я более серьезно отношусь, потому что 2017-й у меня был в режиме отдыха. Я уже вхожу в оптимальную форму для того, чтобы представлять Украину на международных соревнованиях.

На прошедший сезон не ставил никаких ставок, потому что до этого был очень тяжелый олимпийский цикл, и я хотел отдохнуть, чуть морально восстановиться, для того, чтобы со свежими силами вступить в новый олимпийский цикл.

В любом случае, мы стремимся к самым высоким результатам, ведь мы можем их показать, показывали раньше, и, надеюсь, будем показывать впредь.

Меня постоянно терроризируют вопросами, когда я буду переходить в MMA, но мне нужно разобраться со своей карьерой в греко-римской борьбе, а дальше будет видно.

Мне нравиться бокс. Я слежу за нашими боксерами: за Усиком, Ломаченко, Беринчиком. Болею за них, ну и, конечно же, пока никто не видит отрабатываю бой с тенью", - рассказал Беленюк в интервью XSport.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко провел тренировку с Беленюком и отработал на нем приемы.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!