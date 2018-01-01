Украинец попал в символическую сборную Евро-2018 по футзалу
Украинский футзалист Петр Шотурма оказался в списке 14 лучших игроков минувшего континентального первенства.
Также в символическую сборную Евро-2018 вошли четверо португальцев, три игрока сборной Казахстана, по двое испанцев и россиян, один словенец.
Пятерка лучших:
Георгий Замтарадзе (Россия, вратарь);
Тайнан (Казахстан);
Дуглас Жуниор (Казахстан);
Пола (Испания);
Рикардиньо (Португалия).
Символическая сборная:
Георгий Замтарадзе (Россия, вратарь);
Игита (Казахстан, вратарь);
Тайнан (Казахстан);
Дуглас Жуниор (Казахстан);
Андре Коэлью (Португалия);
Педру Кари (Португалия);
Бруну Коэлью (Португалия);
Рикардинью (Португалия);
Иван Чишкала (Россия);
Младен Коцич (Сербия);
Игор Осредкар (Словения);
Петр Шотурма (Украина);
Мигелин (Испания);
Пола (Испания).
Напомним, что сборная Португалии впервые в своей истории одержала победу на чемпионате Европы по футзалу, в финальном матче обыграв команду Испании в дополнительное время. Лучшим игроком турнира был признан португалец Рикардиньо.
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