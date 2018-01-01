Украинец попал в символическую сборную Евро-2018 по футзалу

Составлена символическая сборная чемпионата Европы по футзалу.

Украинский футзалист Петр Шотурма оказался в списке 14 лучших игроков минувшего континентального первенства.

Также в символическую сборную Евро-2018 вошли четверо португальцев, три игрока сборной Казахстана, по двое испанцев и россиян, один словенец.

Пятерка лучших:

Георгий Замтарадзе (Россия, вратарь);

Тайнан (Казахстан);

Дуглас Жуниор (Казахстан);

Пола (Испания);

Рикардиньо (Португалия).

Символическая сборная:

Георгий Замтарадзе (Россия, вратарь);

Игита (Казахстан, вратарь);

Тайнан (Казахстан);

Дуглас Жуниор (Казахстан);

Андре Коэлью (Португалия);

Педру Кари (Португалия);

Бруну Коэлью (Португалия);

Рикардинью (Португалия);

Иван Чишкала (Россия);

Младен Коцич (Сербия);

Игор Осредкар (Словения);

Петр Шотурма (Украина) ;

Мигелин (Испания);

Пола (Испания).

Напомним, что сборная Португалии впервые в своей истории одержала победу на чемпионате Европы по футзалу, в финальном матче обыграв команду Испании в дополнительное время. Лучшим игроком турнира был признан португалец Рикардиньо.

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