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Женская сборная Украины заняла четвертое место на ЧМ по индорхоккею

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Украинки минимально уступили в поединке за третье место.
Женская сборная Украины по индорхоккею – четвертая в мире
Женская сборная Украины по индорхоккею – четвертая в мире
Getty Images

Женская сборная Украины по индорхоккею завершила свои выступления на чемпионате мира.

В заключительном поединке за третье место наша команда уступила Беларуси со счетом 1:2.

Таким образом, украинки после пятой позиции на чемпионате Европы заняли четвертое место на мировом первенстве.

Напомним, в полуфинале ЧМ сборная Украины не сумела обыграть Нидерланды.

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Теги: индорхоккей, женская сборная Украины по индорхоккею
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