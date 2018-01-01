Женская сборная Украины заняла четвертое место на ЧМ по индорхоккею

Украинки минимально уступили в поединке за третье место.

Женская сборная Украины по индорхоккею – четвертая в мире Getty Images

Женская сборная Украины по индорхоккею завершила свои выступления на чемпионате мира.

В заключительном поединке за третье место наша команда уступила Беларуси со счетом 1:2.

Таким образом, украинки после пятой позиции на чемпионате Европы заняли четвертое место на мировом первенстве.

Напомним, в полуфинале ЧМ сборная Украины не сумела обыграть Нидерланды.

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