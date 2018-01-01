Португалия впервые в истории выиграла ЧЕ по футзалу

Португальцы в овертайме обыграли Испанию.

Сборная Португалии в овертайме обыграла команду Испании в финале чемпионата Европы футзалу, который проходил в Словении.

Португалия уже на первой минуте после удара Рикардиньо вышла вперед, но Марк Тольра перед перерывом сравнял счет, а на 32-й минуте Лин вывел испанцев вперед.

Одержать победу Испании помешал Бруну Коэлью, который забил на 38-й минуте и перевел игру в овертайм, а там победу португальцам принес Коэлью, реализовавший пенальти за 55 секунд до конца дополнительного времени.

Сборная Португалии впервые в своей истории завоевала золото чемпионата Европы. Испанцы стали вторыми, а бронзовые медали выиграли россияне, обыгравшие в бронзовом финале Казахстан.

Подробности финала Евро-2018 по футзалу в нашем онлайне.

Также смотрите результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!