Россия - Казахстан 1:0 видео гола и обзор матча Евро-2018 по футзалу
Сборная России минимально обыграла команду Казахстана в матче за третье место Евро-2018 по футзалу. Смотрите видео голов матча Россия - Казахстан.
Сборная России по митзалу завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В матче за третье место российские футболисты с минимальным счетом обыграли команду Казахстана - 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Эдер Лима.
Россия - Казахстан - 1:0
Гол: Лима, 29.
Также смотрите результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.
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