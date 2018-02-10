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Россия - Казахстан 1:0 видео гола и обзор матча Евро-2018 по футзалу

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Сборная России минимально обыграла команду Казахстана в матче за третье место Евро-2018 по футзалу. Смотрите видео голов матча Россия - Казахстан.

Сборная России по митзалу завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В матче за третье место российские футболисты с минимальным счетом обыграли команду Казахстана - 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Эдер Лима. 

Россия - Казахстан - 1:0 
Гол: Лима, 29.

Также смотрите результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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Теги: футзал, Евро-2018, видео голов, сборная России по футзалу, сборная Казахстана по футзалу
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гость  (аноним)  10.02.2018, 23:03
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