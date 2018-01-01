Сборная Украины по индорхоккею сыграет в бронзовом финале ЧМ

УКраинские хоккеистки разгромно проиграли Нидерландам.

Женская сборная Украины по индорхоккею не сумела выйти в финал чемпионата мира, проиграв Нидерландам 1:6.

Судьба полуфинала решилась уже в первом тайме, который голландки выиграли со счетом 4:0. Во втором тайме сборная Нидерландов еще дважды отличились , на что украинки ответили голом престижа.

Таким образом, в третий раз в истории Украина сыграет в матче за третье место на чемпионате мира по индорхоккею. Однажды сине-желтая сборная выиграла этот матч, однажды — проиграла. Соперник Украина в матче за бронзу определится позже в поединке между Германией и Беларусью.

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