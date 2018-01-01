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Украинская шпажистка Кривицкая выиграла бронзу на Кубке мира

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Кривицкая выиграла первую медаль в карьере на этапах Кубка мира.
Елена Кривицкая
Елена Кривицкая
FIE

Действующая бронзовая призерша чемпионата мира по фехтованию на шпаге украинка Елена Кривицкая впервые в карьере завоевала личную медаль Кубка мира, став третьей в Барселоне.

Украинка по ходу соревнований обыграла немку Анну Хорнишер со счетом 13:12, Натали Моэльхаузен из Бразилии 15:10, итальянку Мару Наварриа 15:11, Юлию Беляеву из Эстонии, 15:14, но в полуфинале проиграла Татьяне Андрюшиной из России 5:15.

Добавим, что Кривицкая по итогам 2017 года вошла в топ-30 лучших спортсменов Украины по версии iSport.ua.

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Теги: Елена Кривицкая, фехтование, Кубок мира
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