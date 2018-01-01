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Сборная Украины по индорхоккею вышла в полуфинал женского чемпионата мира

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Украинки обыграли представительниц Швейцарии.
Украина обыграла Швейцарию в 1/4 финала чемпионата мира
Украина обыграла Швейцарию в 1/4 финала чемпионата мира
fih.ch

Женская сборная Украины по индорхоккею пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Швейцарию в полуфинале (8:3).

Среди украинок отличились Яна Ворушило, Марина Хилько, Юлия Шевченко и Екатерина Шокаленко.

В финале наша команда встретится с победителем пары Нидерланды – Чехия.

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Теги: индорхоккей, сборная Украины, чемпионат мира
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