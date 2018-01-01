Сборная Украины по индорхоккею вышла в полуфинал женского чемпионата мира
Украинки обыграли представительниц Швейцарии.
Женская сборная Украины по индорхоккею пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Швейцарию в полуфинале (8:3).
Среди украинок отличились Яна Ворушило, Марина Хилько, Юлия Шевченко и Екатерина Шокаленко.
В финале наша команда встретится с победителем пары Нидерланды – Чехия.
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