Сборная Украины по индорхоккею вышла в полуфинал женского чемпионата мира

Украинки обыграли представительниц Швейцарии.

Украина обыграла Швейцарию в 1/4 финала чемпионата мира fih.ch

Женская сборная Украины по индорхоккею пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Швейцарию в полуфинале (8:3).

Среди украинок отличились Яна Ворушило, Марина Хилько, Юлия Шевченко и Екатерина Шокаленко.

В финале наша команда встретится с победителем пары Нидерланды – Чехия.

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