Португалия – Испания: онлайн трансляция матча по футзалу
Победитель Евро-2018 по футзалу определится в матче Испании и Португалии.
Португальцы во главе с виртуозным Рикардиньо за четыре поединка наколотили в ворота соперников 20 мячей. В группе С биты были Румыния (4:1) и Украина (5:3), в четвертьфинале – Азербайджан (8:1), а в полуфинале Россия (3:2).
Испанцы являются главными фаворитами турнира, хотя и выступают довольно скромно. На групповом этапе Испания сыграла вничью с Францией 4:4, а потом минимально обыграла Азербайджан 1:0 и Украину в четвертьфинале (также 1:0). В полуфинале Казахстан был обыгран только в серии пенальти.
Очные встречи Португалии и Испании:
|08.02.2016
|ЧЕ
|Португалия
|Испания
|2:6
|08.02.2014
|ЧЕ
|Португалия
|Испания
|4:8
|22.10.2010
|Гран-при
|Испания
|Португалия
|3:1
|30.01.2010
|ЧЕ
|Португалия
|Испания
|2:4
|24.01.2010
|ЧЕ
|Португалия
|Испания
|1:6
Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне Испании. Компания bet365 принимает ставки на их победу пиренейцев с коэффициентом 1,83. Успех Португалии оценивается в 3,75, а ничейный исход матча – 3,4.
Напомним, финал Евро-2018 по футзалу Португалия - Испания состоится 10 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 21:45 по киевскому времени.
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