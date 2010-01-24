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Португалия – Испания 3:2 (д.в.) как это было

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Сборные Испании и Португалии сыграют в финале Евро-2018 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция финального матча Испания – Португалия начнется 10 февраля в 21:45.
Онлайн трансляция матча Испания - Португалия
Онлайн трансляция матча Испания - Португалия
 

Победитель Евро-2018 по футзалу определится в матче Испании и Португалии. 

Португальцы во главе с виртуозным Рикардиньо за четыре поединка наколотили в ворота соперников 20 мячей. В группе С биты были Румыния (4:1) и Украина (5:3), в четвертьфинале – Азербайджан (8:1), а в полуфинале Россия (3:2).

Испанцы являются главными фаворитами турнира, хотя и выступают довольно скромно. На групповом этапе Испания сыграла вничью с Францией 4:4, а потом минимально обыграла Азербайджан 1:0 и Украину в четвертьфинале (также 1:0). В полуфинале Казахстан был обыгран только в серии пенальти.

Очные встречи Португалии и Испании:

08.02.2016ЧЕПортугалияИспания2:6
08.02.2014ЧЕПортугалияИспания4:8
22.10.2010Гран-приИспанияПортугалия3:1
30.01.2010ЧЕПортугалияИспания2:4
24.01.2010ЧЕПортугалияИспания1:6

Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне Испании. Компания bet365 принимает ставки на их победу пиренейцев с коэффициентом 1,83. Успех Португалии оценивается в 3,75, а ничейный исход матча – 3,4.

Напомним, финал Евро-2018 по футзалу Португалия - Испания состоится 10 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: футзал, Евро 2018, сборная Испании по футзалу, сборная Португалии по футзалу, онлайн трансляция
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