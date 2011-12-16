Россия – Казахстан: онлайн трансляция матча по футзалу
Сборные России и Казахстана по футзалу разыграют бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в городе Любляна (Словения).
На групповой стадии россиянам хватило сыграть дважды вничью (1:1 с Казахстаном и 1:1 с Польшей), чтобы выйти в 1/4 финала Евро-2018, где они прошли хозяев турнира – Словению (2:0), а вот в полуфинале они уступили Португалии 2:3.
На групповой стадии Казахстан сыграл вничью с Россией 1:1 и разгромил Польшу 5:1, в 1/4 финала Евро-2018, они прошли Сербию (3:1), а в полуфинале лишь в серии пенальти проиграли Испании.
|03.02.2018
|FC
|Казахстан
|Россия
|1:1
|03.12.2017
|ТОВ
|Россия
|Казахстан
|3:3
|03.02.2016
|FC
|Россия
|Казахстан
|2:1
|27.03.2013
|FC
|Россия
|Казахстан
|5:1
|16.12.2011
|КМ
|Казахстан
|Россия
|0:4
Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне России. Компания bet365 принимает ставки на победу россиян с коэффициентом 1,83. Успех Казахстана оценивается в 3,4, а ничейный исход матча – 3,75.
Напомним, бронзовый финал Евро-2018 по футзалу Россия – Казахстан состоится 10 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 19:00 по киевскому времени.
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