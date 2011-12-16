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Россия – Казахстан 1:0 как это было

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Сборные России и Казахстана поборются за третье место на Евро-2018 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция бронзового финала Россия – Казахстан начнется 10 февраля в 19:00.
Онлайн матча Россия - Казахстан
Онлайн матча Россия - Казахстан
 

Сборные России и Казахстана по футзалу разыграют бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в городе Любляна (Словения).

На групповой стадии россиянам хватило сыграть дважды вничью (1:1 с Казахстаном и 1:1 с Польшей), чтобы выйти в 1/4 финала Евро-2018, где они прошли хозяев турнира – Словению (2:0), а вот в полуфинале они уступили Португалии 2:3.

На групповой стадии Казахстан сыграл вничью с Россией 1:1 и разгромил Польшу 5:1, в 1/4 финала Евро-2018, они прошли Сербию (3:1), а в полуфинале лишь в серии пенальти проиграли Испании.

03.02.2018FCКазахстанРоссия1:1
03.12.2017ТОВРоссияКазахстан3:3
03.02.2016FCРоссияКазахстан2:1
27.03.2013FCРоссияКазахстан5:1
16.12.2011КМКазахстанРоссия0:4

Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне России. Компания bet365 принимает ставки на победу россиян с коэффициентом 1,83. Успех Казахстана оценивается в 3,4, а ничейный исход матча – 3,75.

Напомним, бронзовый финал Евро-2018 по футзалу Россия – Казахстан состоится 10 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: футзал, Евро 2018, сборная России по футзалу, сборная Казахстана по футзалу, онлайн трансляция
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