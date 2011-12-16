Россия – Казахстан 1:0 как это было

Сборные России и Казахстана поборются за третье место на Евро-2018 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция бронзового финала Россия – Казахстан начнется 10 февраля в 19:00.

Сборные России и Казахстана по футзалу разыграют бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в городе Любляна (Словения).

На групповой стадии россиянам хватило сыграть дважды вничью (1:1 с Казахстаном и 1:1 с Польшей), чтобы выйти в 1/4 финала Евро-2018, где они прошли хозяев турнира – Словению (2:0), а вот в полуфинале они уступили Португалии 2:3.

На групповой стадии Казахстан сыграл вничью с Россией 1:1 и разгромил Польшу 5:1, в 1/4 финала Евро-2018, они прошли Сербию (3:1), а в полуфинале лишь в серии пенальти проиграли Испании.

03.02.2018 FC Казахстан Россия 1:1 03.12.2017 ТОВ Россия Казахстан 3:3 03.02.2016 FC Россия Казахстан 2:1 27.03.2013 FC Россия Казахстан 5:1 16.12.2011 КМ Казахстан Россия 0:4

Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне России. Компания bet365 принимает ставки на победу россиян с коэффициентом 1,83. Успех Казахстана оценивается в 3,4, а ничейный исход матча – 3,75.

Напомним, бронзовый финал Евро-2018 по футзалу Россия – Казахстан состоится 10 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 19:00 по киевскому времени.