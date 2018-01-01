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Женская сборная по индорхоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

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Обыграв Чехию в последнем туре украинки вышли в плей-офф со второго места в группе.
Украина обыграла Чехию
Украина обыграла Чехию
ukrainehockey.org

Сборная Украины по  индорхоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Германии.

Украина играла в последней встрече группового этапа со сборной Чехии. Счет на 3-й минуте открыла Яна Ворушило. На двадцать шестой минуте Оксана Пономаренко удвоила преимущество нашей команды.

Через пару минут чешки ответили голом Барбора Хакловои. Однако на большее их не хватило. В итоге 2:1, и с 9 очками Украина выходит в 1/4 финала.

В четвертьфинале Украина сыграет со Швейцарией, которая заняла третье место в своей группе.

В других парах сыграют:

Голландия – Чехия
Беларусь – Австралия
Германия - Польша

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Теги: индорхоккей, женская сборная Украины по индорхоккею
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