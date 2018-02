Информатор ВАДА изменил внешность из-за угроз со стороны России и Путина

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков стал героем передачи "60 минут" на американском канале CBS.

Сообщается, что Родченков появился на интервью в бронежилете и с абсолютно измененной внешностью. Также на информатора WADA нанесли грим перед съемками. За информацией телеканала, Родченков вынужден был сделать пластическую операцию, так как боится за свою жизнь.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG