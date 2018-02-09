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Информатор ВАДА изменил внешность из-за угроз со стороны России и Путина

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Григорий Родченков изменил свою внешность из-за страха за свою жизнь.
Григорий Родченков
Григорий Родченков
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков стал героем передачи "60 минут" на американском канале CBS. 

Сообщается, что Родченков появился на интервью в бронежилете и с абсолютно измененной внешностью. Также на информатора WADA нанесли грим перед съемками. За информацией телеканала, Родченков вынужден был сделать пластическую операцию, так как боится за свою жизнь.

В анонсе программы сообщается, что Родченков в очередной раз заявил о желании президента России Владимира Путинат устранить его, и предположил, что его могут постараться убить даже в США.

Ранее Путин заявлял, что место Григория Родченкова в тюрьме. Напомним, что Родченков признался, что Путин лично руководил "допинговой системой" в стране.

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Теги: допинг, Григорий Родченков, Олимпиада
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гость  (аноним)  09.02.2018, 17:55
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