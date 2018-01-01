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Россия - Португалия 2:3 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

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Сборная Португалии обыграла команду России в полуфинале Евро-2018 по футзалу.
Сборная Португалии вышла в финале Евро-2018 по футзалу
Сборная Португалии вышла в финале Евро-2018 по футзалу
uefa.com

Сборная Португалии обыграла команду России в полуфинале Евро-2018 по футзалу и вышла в финал турнира.

Россия – Португалия 2:3

Голы: Эдер Лима, 3'12'', 39'11'' – Андре Коэлью, 30'03'', 35'34'', Бруну Коэлью, 39'04''

Добавим, что в финале Евро-2018 по футзалу португальцы встретятся с победителем пары Казахстан - Испания. 

Также смотрите результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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Теги: футзал, Евро-2018, сборная России по футзалу, сборная Португалии по футзалу
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