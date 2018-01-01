Россия - Португалия 2:3 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу
Сборная Португалии обыграла команду России в полуфинале Евро-2018 по футзалу.
Сборная Португалии обыграла команду России в полуфинале Евро-2018 по футзалу и вышла в финал турнира.
Россия – Португалия 2:3
Голы: Эдер Лима, 3'12'', 39'11'' – Андре Коэлью, 30'03'', 35'34'', Бруну Коэлью, 39'04''
Добавим, что в финале Евро-2018 по футзалу португальцы встретятся с победителем пары Казахстан - Испания.
Также смотрите результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.
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