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Женская сборная Украины по индорхоккею сенсационно уступила Намибии

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Украинские хоккеистки усложнили себе задачу выхода в четвертьфинал ЧМ.
Женская сборная Украины по индорхоккею
Женская сборная Украины по индорхоккею
ukrainehockey.org

Сборная Украины по индорхоккею уступила сборной Намибии в четвертом туре группового этапа чемпионата мира.

Счет открыла Джиллиан Херманус на 6-ой минуте. Украинки смогли сравнять счет только на 6-ой минуте второго тайма. Свой шестой гол на турнире забила Яна Ворушило.

За 3 минуты до конца игры намибийки снова вперед благодаря голу Кианы-Че Кормак, но через две минуты Марина Хилько делает счет 2:2.

Казалось, игра завершится вничью, но на последней минуте соперницы забили третий гол – снова Джиллиан Херманус – и в итоге победили 3:2.

После четырех туров в нашей группе впереди немки – 12 очков, у австралиек – 7, у чешек и украинок – по 6. 4 очка у Намибии, 0 – у России. В пятницу, 9 февраля Украина сыграет с Чехией.

Ранее женская сборная Украины по индорхоккею уступила Германии на чемпионате мира.

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Теги: индорхоккей, женская сборная Украины по индорхоккею
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