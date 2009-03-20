Казахстан - Испания 5:5 (1:3 по пен) как это было

Сборные Испании и Казахстана поборются за выход в финал Евро-2018 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция полуфинального матча Казахстан - Испания начнется 8 февраля в 22:00.

Сборная Казахстана по футзалу попробует обыграть команду Испаниии пробиться в финал чемпионата Европы, который проходит в городе Любляна (Словения).

На групповой стадии Казахстан сыграл вничью с Россией 1:1 и разгромил Польшу 5:1, а в 1/4 финала Евро-2018, они прошли Сербию (3:1).

Испанцы являются главными фаворитами турнира, хотя и выступают довольно скромно. На групповом этапе Испания сыграла вничью с Францией 4:4, а потом минимально обыграла Азербайджан 1:0 и Украину в четвертьфинале (также 1:0).

Очные встречи Португалии и Казахстана

22.09.2016 Кубок мира Испания Казахстан 5:2 11.02.2016 ЧЕ Испания Казахстан 5:3 25.02.2011 ЧЕ Казахстан Испания 0:5 20.03.2009 ЧЕ Испания Казахстан 7:0

Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне Испании. Компания bet365 принимает ставки на победу пиренейцев с коэффициентом 1,45. Успех Казахстана оценивается в 7, а ничейный исход матча – 4.

Напомним, полуфинал Евро-2018 по футзалу Казахстан - Испания состоится 8 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 22:00 по киевскому времени.