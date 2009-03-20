Казахстан - Испания 5:5 (1:3 по пен) как это было
Сборная Казахстана по футзалу попробует обыграть команду Испаниии пробиться в финал чемпионата Европы, который проходит в городе Любляна (Словения).
На групповой стадии Казахстан сыграл вничью с Россией 1:1 и разгромил Польшу 5:1, а в 1/4 финала Евро-2018, они прошли Сербию (3:1).
Испанцы являются главными фаворитами турнира, хотя и выступают довольно скромно. На групповом этапе Испания сыграла вничью с Францией 4:4, а потом минимально обыграла Азербайджан 1:0 и Украину в четвертьфинале (также 1:0).
Очные встречи Португалии и Казахстана
|22.09.2016
|Кубок мира
|Испания
|Казахстан
|5:2
|11.02.2016
|ЧЕ
|Испания
|Казахстан
|5:3
|25.02.2011
|ЧЕ
|Казахстан
|Испания
|0:5
|20.03.2009
|ЧЕ
|Испания
|Казахстан
|7:0
Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне Испании. Компания bet365 принимает ставки на победу пиренейцев с коэффициентом 1,45. Успех Казахстана оценивается в 7, а ничейный исход матча – 4.
Напомним, полуфинал Евро-2018 по футзалу Казахстан - Испания состоится 8 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 22:00 по киевскому времени.
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