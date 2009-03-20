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Казахстан - Испания 5:5 (1:3 по пен) как это было

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Сборные Испании и Казахстана поборются за выход в финал Евро-2018 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция полуфинального матча Казахстан - Испания начнется 8 февраля в 22:00.
Онлайн трансляция матча Казахстан - Испания
Онлайн трансляция матча Казахстан - Испания
ru.uefa.com
 

Сборная Казахстана по футзалу попробует обыграть команду Испаниии пробиться в финал чемпионата Европы, который проходит в городе Любляна (Словения).

На групповой стадии Казахстан сыграл вничью с Россией 1:1 и разгромил Польшу 5:1, а в 1/4 финала Евро-2018, они прошли Сербию (3:1).

Испанцы являются главными фаворитами турнира, хотя и выступают довольно скромно. На групповом этапе Испания сыграла вничью с Францией 4:4, а потом минимально обыграла Азербайджан 1:0 и Украину в четвертьфинале (также 1:0).

Очные встречи Португалии и Казахстана

22.09.2016Кубок мираИспанияКазахстан5:2
11.02.2016ЧЕИспанияКазахстан5:3
25.02.2011ЧЕКазахстанИспания0:5
20.03.2009ЧЕИспанияКазахстан7:0

Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне Испании. Компания bet365 принимает ставки на победу пиренейцев с коэффициентом 1,45. Успех Казахстана оценивается в 7, а ничейный исход матча – 4.

Напомним, полуфинал Евро-2018 по футзалу Казахстан - Испания состоится 8 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футзал, Евро 2018, онлайн трансляция, Казахстан, Испания
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