Россия – Португалия 2:3 как это было

Сборные России и Португалии поборются за выход в финал Евро-2018 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция полуфинального матча Россия – Португалия начнется 8 февраля в 19:00.

Сборная России по футзалу попробует обыграть команду Португалии и пробиться в финал чемпионата Европы, который проходит в городе Любляна (Словения).

На групповой стадии россиянам хватило сыграть дважды вничью (1:1 с Казахстаном и 1:1 с Польшей), чтобы выйти в 1/4 финала Евро-2018, где они прошли хозяев турнира – Словению (2:0).

Португальцы во главе с виртуозным Рикардиньо за три поединка наколотили в ворота соперников 17 мячей. В группе С биты были Румыния (4:1) и Украина (5:3), а в четвертьфинале – Азербайджан (8:1).

Очные встречи России и Португалии: 26.09.2017 Товарищеский матч Россия Португалия 7:3 25.09.2017 Товарищеский матч Россия Португалия 3:3 29.01.2017 Товарищеский матч Португалия Россия 2:2 27.01.2017 Товарищеский матч Португалия Россия 2:3 01.02.2014 Евро-2014 Португалия Россия 4:4 19.10.2010 Grand Prix de Futsal Португалия Россия 2:1

Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне Португалии. Компания bet365 принимает ставки на победу пиренейцев с коэффициентом 2,1. Успех России оценивается в 3, а ничейный исход матча – 3,4.

Напомним, полуфинал Евро-2018 по футзалу Россия – Португалия состоится 8 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 19:00 по киевскому времени.