Переключиться на мобильную версию

Россия – Португалия 2:3 как это было

Комментариев: 0
Сборные России и Португалии поборются за выход в финал Евро-2018 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция полуфинального матча Россия – Португалия начнется 8 февраля в 19:00.
Россия – Португалия: онлайн трансляция матча Евро-2018
Россия – Португалия: онлайн трансляция матча Евро-2018
uefa.com
 

Сборная России по футзалу попробует обыграть команду Португалии и пробиться в финал чемпионата Европы, который проходит в городе Любляна (Словения).

На групповой стадии россиянам хватило сыграть дважды вничью (1:1 с Казахстаном и 1:1 с Польшей), чтобы выйти в 1/4 финала Евро-2018, где они прошли хозяев турнира – Словению (2:0).

Португальцы во главе с виртуозным Рикардиньо за три поединка наколотили в ворота соперников 17 мячей. В группе С биты были Румыния (4:1) и Украина (5:3), а в четвертьфинале – Азербайджан (8:1).

Очные встречи России и Португалии:

26.09.2017Товарищеский матчРоссияПортугалия7:3
25.09.2017Товарищеский матчРоссияПортугалия3:3
29.01.2017Товарищеский матчПортугалияРоссия2:2
27.01.2017Товарищеский матчПортугалияРоссия2:3
01.02.2014Евро-2014ПортугалияРоссия4:4
19.10.2010Grand Prix de FutsalПортугалияРоссия2:1

Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне Португалии. Компания bet365 принимает ставки на победу пиренейцев с коэффициентом 2,1. Успех России оценивается в 3, а ничейный исход матча – 3,4.

Напомним, полуфинал Евро-2018 по футзалу Россия – Португалия состоится 8 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 19:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футзал, Евро 2018, сборная России по футзалу, сборная Португалии по футзалу, онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь