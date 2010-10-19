Россия – Португалия 2:3 как это было
Сборная России по футзалу попробует обыграть команду Португалии и пробиться в финал чемпионата Европы, который проходит в городе Любляна (Словения).
На групповой стадии россиянам хватило сыграть дважды вничью (1:1 с Казахстаном и 1:1 с Польшей), чтобы выйти в 1/4 финала Евро-2018, где они прошли хозяев турнира – Словению (2:0).
Португальцы во главе с виртуозным Рикардиньо за три поединка наколотили в ворота соперников 17 мячей. В группе С биты были Румыния (4:1) и Украина (5:3), а в четвертьфинале – Азербайджан (8:1).
|26.09.2017
|Товарищеский матч
|Россия
|Португалия
|7:3
|25.09.2017
|Товарищеский матч
|Россия
|Португалия
|3:3
|29.01.2017
|Товарищеский матч
|Португалия
|Россия
|2:2
|27.01.2017
|Товарищеский матч
|Португалия
|Россия
|2:3
|01.02.2014
|Евро-2014
|Португалия
|Россия
|4:4
|19.10.2010
|Grand Prix de Futsal
|Португалия
|Россия
|2:1
Что касается букмекеров, то здесь ожидаемо преимущество на стороне Португалии. Компания bet365 принимает ставки на победу пиренейцев с коэффициентом 2,1. Успех России оценивается в 3, а ничейный исход матча – 3,4.
Напомним, полуфинал Евро-2018 по футзалу Россия – Португалия состоится 8 февраля в городе Любляна (Словения) на Арена Стожице.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в этой статье в 19:00 по киевскому времени.
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